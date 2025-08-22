Lisätietoja ZFI-rahakkeesta

ZFI-rahakkeen hintatiedot

ZFI-rahakkeen valkoinen paperi

ZFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZFI-rahakkeen tokenomiikka

ZFI-rahakkeen hintaennuste

ZyfAI-logo

ZyfAI – hinta (ZFI)

Ei listattu

1ZFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0461567
$0.0461567$0.0461567
-4.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ZyfAI (ZFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:03:15 (UTC+8)

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04475696
$ 0.04475696$ 0.04475696
24 h:n matalin
$ 0.04849479
$ 0.04849479$ 0.04849479
24 h:n korkein

$ 0.04475696
$ 0.04475696$ 0.04475696

$ 0.04849479
$ 0.04849479$ 0.04849479

$ 0.066037
$ 0.066037$ 0.066037

$ 0.00271515
$ 0.00271515$ 0.00271515

-2.83%

-4.67%

+6.46%

+6.46%

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04615018. Viimeisen 24 tunnin aikana ZFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.04475696 ja korkeimmillaan $ 0.04849479 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.066037, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00271515.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZFI on muuttunut -2.83% viimeisen tunnin aikana, -4.67% 24 tunnin aikana ja +6.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.33M
$ 5.33M$ 5.33M

--
----

$ 23.08M
$ 23.08M$ 23.08M

115.44M
115.44M 115.44M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

ZyfAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115.44M ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.08M.

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZyfAI – USD -hinta muuttui $ -0.00226149721379956.
Viimeisten 30 päivän aikana ZyfAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.1024950270.
Viimeisten 60 päivän aikana ZyfAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.1547392644.
Viimeisten 90 päivän aikana ZyfAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.041367085600180405.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00226149721379956-4.67%
30 päivää$ +0.1024950270+222.09%
60 päivää$ +0.1547392644+335.30%
90 päivää$ +0.041367085600180405+864.86%

Mikä on ZyfAI (ZFI)

ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone.

ZyfAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZyfAI (ZFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZyfAI (ZFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZyfAI-rahakkeelle.

Tarkista ZyfAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZFI paikallisiin valuuttoihin

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen tokenomiikka

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZyfAI (ZFI)”

Paljonko ZyfAI (ZFI) on arvoltaan tänään?
ZFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04615018 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZFI-USD-parin nykyinen hinta?
ZFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04615018. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZyfAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZFI markkina-arvo on $ 5.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115.44M USD.
Mikä oli ZFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZFI saavutti ATH-hinnaksi 0.066037 USD.
Mikä oli ZFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00271515 USD.
Mikä on ZFI-rahakkeen treidausvolyymi?
ZFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZFI tänä vuonna korkeammalle?
ZFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:03:15 (UTC+8)

ZyfAI (ZFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

