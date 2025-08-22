Lisätietoja ZODS-rahakkeesta

ZODS-rahakkeen hintatiedot

ZODS-rahakkeen valkoinen paperi

ZODS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZODS-rahakkeen tokenomiikka

ZODS-rahakkeen hintaennuste

ZODs-logo

ZODs – hinta (ZODS)

Ei listattu

1ZODS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00041018
$0.00041018$0.00041018
-1.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen ZODs (ZODS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:40:07 (UTC+8)

ZODs (ZODS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.02332287
$ 0.02332287$ 0.02332287

-0.84%

-1.82%

-6.72%

-6.72%

ZODs (ZODS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZODS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZODS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02332287, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZODS on muuttunut -0.84% viimeisen tunnin aikana, -1.82% 24 tunnin aikana ja -6.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZODs (ZODS) -rahakkeen markkinatiedot

ZODs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 302.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZODS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 741.22M ja sen kokonaistarjonta on 823609937.752459. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 336.15K.

ZODs (ZODS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZODs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZODs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ZODs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ZODs – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.82%
30 päivää$ 0-6.14%
60 päivää$ 0+57.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on ZODs (ZODS)

ZODs is Solana's first AI-powered DeFi toolkit, combining advanced market analytics with conversational blockchain interactions. Through its innovative On-Chain AI module, users can analyze, trade, and engage with DeFi protocols using natural language, all while benefiting from a comprehensive trading toolkit and thriving community ecosystem. One of the main modules of ZODs is On-Chain AI that combines AI with the Solana blockchain. The goal of this module is to provide users with the ability to execute various on & off chain tasks through AI chat, using different AI agents, with minimal effort.

ZODs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZODs (ZODS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZODs (ZODS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZODs-rahakkeelle.

Tarkista ZODs-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZODS paikallisiin valuuttoihin

ZODs (ZODS) -rahakkeen tokenomiikka

ZODs (ZODS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZODS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZODs (ZODS)”

Paljonko ZODs (ZODS) on arvoltaan tänään?
ZODS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZODS-USD-parin nykyinen hinta?
ZODS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZODs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZODS markkina-arvo on $ 302.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZODS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZODS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 741.22M USD.
Mikä oli ZODS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZODS saavutti ATH-hinnaksi 0.02332287 USD.
Mikä oli ZODS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZODS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZODS-rahakkeen treidausvolyymi?
ZODS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZODS tänä vuonna korkeammalle?
ZODS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZODS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:40:07 (UTC+8)

