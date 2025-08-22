Lisätietoja ZOA-rahakkeesta

ZOA AI – hinta (ZOA)

Reaaliaikainen ZOA AI (ZOA) -hintakaavio
ZOA AI (ZOA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
ZOA AI (ZOA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003004. Viimeisen 24 tunnin aikana ZOA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002944 ja korkeimmillaan $ 0.00003062 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00480592, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002565.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZOA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.31% 24 tunnin aikana ja -9.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZOA AI (ZOA) -rahakkeen markkinatiedot

ZOA AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.52M ja sen kokonaistarjonta on 999522060.436471. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.03K.

ZOA AI (ZOA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZOA AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZOA AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000065087.
Viimeisten 60 päivän aikana ZOA AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000034134.
Viimeisten 90 päivän aikana ZOA AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.00000456506129613874.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.31%
30 päivää$ -0.0000065087-21.66%
60 päivää$ +0.0000034134+11.36%
90 päivää$ -0.00000456506129613874-13.19%

Mikä on ZOA AI (ZOA)

ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ZOA AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZOA AI (ZOA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZOA AI (ZOA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZOA AI-rahakkeelle.

Tarkista ZOA AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZOA AI (ZOA) -rahakkeen tokenomiikka

ZOA AI (ZOA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZOA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "ZOA AI (ZOA)"

Paljonko ZOA AI (ZOA) on arvoltaan tänään?
ZOA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003004 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZOA-USD-parin nykyinen hinta?
ZOA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003004. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZOA AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZOA markkina-arvo on $ 30.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.52M USD.
Mikä oli ZOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZOA saavutti ATH-hinnaksi 0.00480592 USD.
Mikä oli ZOA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZOA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002565 USD.
Mikä on ZOA-rahakkeen treidausvolyymi?
ZOA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZOA tänä vuonna korkeammalle?
ZOA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZOA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

