ZOA AI (ZOA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003004. Viimeisen 24 tunnin aikana ZOA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002944 ja korkeimmillaan $ 0.00003062 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00480592, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002565.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZOA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.31% 24 tunnin aikana ja -9.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ZOA AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.52M ja sen kokonaistarjonta on 999522060.436471. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.03K.
Tämän päivän aikana ZOA AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZOA AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000065087.
Viimeisten 60 päivän aikana ZOA AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000034134.
Viimeisten 90 päivän aikana ZOA AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.00000456506129613874.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.31%
|30 päivää
|$ -0.0000065087
|-21.66%
|60 päivää
|$ +0.0000034134
|+11.36%
|90 päivää
|$ -0.00000456506129613874
|-13.19%
ZOA AI is a groundbreaking project centered around an autonomous AI agent with a bunny girl personality operating in a "WEB3 café" setting. The project combines advanced AI technology with blockchain innovation, offering users unique and interactive experiences. ZOA autonomously manages her social media presence, engaging directly with users, and generates high-quality images using a LoRA model specifically trained on her reference. A unique tipping feature allows users to send $ZOA directly to her wallet, prompting her to interact and perform dances. The project is actively promoted through vibrant content on TikTok and Instagram and features multi-platform live streaming on X (formerly Twitter), Twitch, and YouTube, enabling real-time interactions with ZOA. The $ZOA token powers this ecosystem, granting holders access to exclusive AI-driven utilities while fostering engagement within the WEB3 community.
