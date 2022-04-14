ZMINE (ZMN) -rahakkeen tokenomiikka
ZMINE (ZMN) -rahakkeen tiedot
ZMINE is a cryptocurrency mining ICO project. It has a unique business model which it is named ""We rent your graphic card (WRYGC)"". The model has run successfully for a year. There are approximately ten thousand GPUs from hundreds of customer in company's facilities. The company make a contract with customer for borrowing GPUs. After that, every half month, the benefit, after electricity cost deducted, will be divided 50:50 between the company and customers. The company will manage all other hardware and facilities and take card of all other cost. It is different from cloud mining because customer own their real graphic cards not just hashing power. Moreover, all of founders have developer background they have invested and mainly focused on R&D in order to optimize the profit not solely the size of mining farm. In term of technology, there are various of advantages, for example coin mining switching, fast GPUs deployment, customize mining hardware, and GPUs overclock profiling.
The fund from ICO will be spent to support the real requirements from customers and existing business.
- Customer don't have advance knowledge about GPUs and mining technology. Therefore, we would purchase large batch of GPUs for cheaper price and suitable mining spec.
- They would like to invest in mining, however large batch of GPUs and mining equipment could take 1-2 months to be transported. We book and prepare all of those in advance by the fund. Then, it will be ready in very short period.
- Customer would like to trade their GPUs. ZMINE will developed GPUs market which customer could bid and offer their own GPU comfortably.
ZMINE token have been listed in the number one Thailand cryptocurrency exchange, https://bx.in.th, within couple weeks after the sale period being end. After listing, the price has maintained nearly twofold the ICO price. The 24 hours trading value has swung from $110,000 USD to $800,000 USD. These facts could be verified the quality of ZMINE team and trust from customer.
ZMINE (ZMN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
ZMINE (ZMN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
ZMINE (ZMN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ZMN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZMN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ZMN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZMN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.