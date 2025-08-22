ZMINE – hinta (ZMN)
ZMINE (ZMN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0155271. Viimeisen 24 tunnin aikana ZMN on vaihdellut alimmillaan $ 0.01524538 ja korkeimmillaan $ 0.01558223 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZMN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.175995, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZMN on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja +11.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ZMINE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 636.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZMN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.98M ja sen kokonaistarjonta on 40982566.509358466. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 636.35K.
Tämän päivän aikana ZMINE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZMINE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021646376.
Viimeisten 60 päivän aikana ZMINE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0049205317.
Viimeisten 90 päivän aikana ZMINE – USD -hinnan muutos oli $ +0.002987702874119913.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.21%
|30 päivää
|$ +0.0021646376
|+13.94%
|60 päivää
|$ +0.0049205317
|+31.69%
|90 päivää
|$ +0.002987702874119913
|+23.83%
ZMINE is a cryptocurrency mining ICO project. It has a unique business model which it is named ""We rent your graphic card (WRYGC)"". The model has run successfully for a year. There are approximately ten thousand GPUs from hundreds of customer in company's facilities. The company make a contract with customer for borrowing GPUs. After that, every half month, the benefit, after electricity cost deducted, will be divided 50:50 between the company and customers. The company will manage all other hardware and facilities and take card of all other cost. It is different from cloud mining because customer own their real graphic cards not just hashing power. Moreover, all of founders have developer background they have invested and mainly focused on R&D in order to optimize the profit not solely the size of mining farm. In term of technology, there are various of advantages, for example coin mining switching, fast GPUs deployment, customize mining hardware, and GPUs overclock profiling. The fund from ICO will be spent to support the real requirements from customers and existing business. 1. Customer don't have advance knowledge about GPUs and mining technology. Therefore, we would purchase large batch of GPUs for cheaper price and suitable mining spec. 2. They would like to invest in mining, however large batch of GPUs and mining equipment could take 1-2 months to be transported. We book and prepare all of those in advance by the fund. Then, it will be ready in very short period. 3. Customer would like to trade their GPUs. ZMINE will developed GPUs market which customer could bid and offer their own GPU comfortably. ZMINE token have been listed in the number one Thailand cryptocurrency exchange, https://bx.in.th, within couple weeks after the sale period being end. After listing, the price has maintained nearly twofold the ICO price. The 24 hours trading value has swung from $110,000 USD to $800,000 USD. These facts could be verified the quality of ZMINE team and trust from customer.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon ZMINE (ZMN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZMINE (ZMN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZMINE-rahakkeelle.
Tarkista ZMINE-rahakkeen hintaennuste nyt!
ZMINE (ZMN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZMN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
