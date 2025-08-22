Lisätietoja ZKB-rahakkeesta

ZKB-rahakkeen hintatiedot

ZKB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZKB-rahakkeen tokenomiikka

ZKB-rahakkeen hintaennuste

ZKBase-logo

ZKBase – hinta (ZKB)

Ei listattu

1ZKB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00579921
$0.00579921$0.00579921
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ZKBase (ZKB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:03:01 (UTC+8)

ZKBase (ZKB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 11.24
$ 11.24$ 11.24

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+18.26%

+18.26%

ZKBase (ZKB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00579921. Viimeisen 24 tunnin aikana ZKB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZKB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.24, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZKB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +18.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZKBase (ZKB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

223.45M
223.45M 223.45M

598,008,482.8432599
598,008,482.8432599 598,008,482.8432599

ZKBase-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 223.45M ja sen kokonaistarjonta on 598008482.8432599. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.47M.

ZKBase (ZKB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZKBase – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZKBase – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018412410.
Viimeisten 60 päivän aikana ZKBase – USD -hinnan muutos oli $ +0.0188989428.
Viimeisten 90 päivän aikana ZKBase – USD -hinnan muutos oli $ +0.0033959939131648788.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0018412410+31.75%
60 päivää$ +0.0188989428+325.89%
90 päivää$ +0.0033959939131648788+141.31%

Mikä on ZKBase (ZKB)

Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders

ZKBase (ZKB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ZKBase-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZKBase (ZKB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZKBase (ZKB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZKBase-rahakkeelle.

Tarkista ZKBase-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZKB paikallisiin valuuttoihin

ZKBase (ZKB) -rahakkeen tokenomiikka

ZKBase (ZKB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZKB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZKBase (ZKB)”

Paljonko ZKBase (ZKB) on arvoltaan tänään?
ZKB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00579921 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZKB-USD-parin nykyinen hinta?
ZKB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00579921. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZKBase-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZKB markkina-arvo on $ 1.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZKB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 223.45M USD.
Mikä oli ZKB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZKB saavutti ATH-hinnaksi 11.24 USD.
Mikä oli ZKB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZKB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZKB-rahakkeen treidausvolyymi?
ZKB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZKB tänä vuonna korkeammalle?
ZKB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZKB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
