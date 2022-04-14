zJOE (ZJOE) -rahakkeen tokenomiikka

zJOE (ZJOE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu zJOE (ZJOE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

zJOE (ZJOE) -rahakkeen tiedot

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees.

Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell.

Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol.

xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

Virallinen verkkosivusto:
https://vectorfinance.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.vectorfinance.io/

zJOE (ZJOE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu zJOE (ZJOE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.53M
Kokonaistarjonta:
$ 14.12M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 14.12M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.53M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.839411
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.087044
Nykyinen hinta:
$ 0.180239
zJOE (ZJOE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

zJOE (ZJOE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZJOE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZJOE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZJOE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZJOE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.