zJOE – hinta (ZJOE)

1ZJOE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.169246
$0.169246$0.169246
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen zJOE (ZJOE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:46:20 (UTC+8)

zJOE (ZJOE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.839411
$ 0.839411$ 0.839411

$ 0.087044
$ 0.087044$ 0.087044

--

--

-10.70%

-10.70%

zJOE (ZJOE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.169246. Viimeisen 24 tunnin aikana ZJOE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZJOE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.839411, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.087044.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZJOE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

zJOE (ZJOE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

--
----

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

14.12M
14.12M 14.12M

14,115,499.00823794
14,115,499.00823794 14,115,499.00823794

zJOE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZJOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.12M ja sen kokonaistarjonta on 14115499.00823794. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.39M.

zJOE (ZJOE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana zJOE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana zJOE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0298576515.
Viimeisten 60 päivän aikana zJOE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0357666217.
Viimeisten 90 päivän aikana zJOE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0138905048745447.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0298576515-17.64%
60 päivää$ +0.0357666217+21.13%
90 päivää$ +0.0138905048745447+8.94%

Mikä on zJOE (ZJOE)

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

zJOE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon zJOE (ZJOE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko zJOE (ZJOE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita zJOE-rahakkeelle.

Tarkista zJOE-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZJOE paikallisiin valuuttoihin

zJOE (ZJOE) -rahakkeen tokenomiikka

zJOE (ZJOE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZJOE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”zJOE (ZJOE)”

Paljonko zJOE (ZJOE) on arvoltaan tänään?
ZJOE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.169246 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZJOE-USD-parin nykyinen hinta?
ZJOE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.169246. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on zJOE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZJOE markkina-arvo on $ 2.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZJOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZJOE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.12M USD.
Mikä oli ZJOE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZJOE saavutti ATH-hinnaksi 0.839411 USD.
Mikä oli ZJOE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZJOE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.087044 USD.
Mikä on ZJOE-rahakkeen treidausvolyymi?
ZJOE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZJOE tänä vuonna korkeammalle?
ZJOE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZJOE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
zJOE (ZJOE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.