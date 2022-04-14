Zipmex (ZMT) -rahakkeen tokenomiikka

Zipmex (ZMT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Zipmex (ZMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Zipmex (ZMT) -rahakkeen tiedot

ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment.

Virallinen verkkosivusto:
https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD

Zipmex (ZMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Zipmex (ZMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 185.20K
$ 185.20K
Kokonaistarjonta:
$ 199.53M
$ 199.53M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 88.57M
$ 88.57M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 417.20K
$ 417.20K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 5.88
$ 5.88
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00018995
$ 0.00018995
Nykyinen hinta:
$ 0.00209094
$ 0.00209094

Zipmex (ZMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Zipmex (ZMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZMT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ZMT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

