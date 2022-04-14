ZilPepe (ZILPEPE) -rahakkeen tokenomiikka
ZilPepe (ZILPEPE) -rahakkeen tiedot
The flagship memecoin of Zilliqa blockchain. The most shitty & useless memeable memecoin in existence of Zilliqa. Zilpepe is here to make memecoins great again. $ZILPEPE is a coin for the Zilliqa people, forever. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple.
100% of the tokens were sent to the liquidity pool. $zilpepe coin has no association with pepe or Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply not even paying homage to a meme we all love or hate or whatever.
$ZILPEPE is a memecoin. Shitty & Useless as hell!
ZilPepe (ZILPEPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu ZilPepe (ZILPEPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
ZilPepe (ZILPEPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
ZilPepe (ZILPEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ZILPEPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZILPEPE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ZILPEPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZILPEPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
ZILPEPE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ZILPEPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZILPEPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.