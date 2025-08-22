Lisätietoja ZIK-rahakkeesta

Ziktalk-logo

Ziktalk – hinta (ZIK)

1ZIK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00046721
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ziktalk (ZIK) -hintakaavio
Ziktalk (ZIK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.11414
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Ziktalk (ZIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZIK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11414, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZIK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ziktalk (ZIK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 215.74K
--
$ 467.21K
461.76M
1,000,000,000.0
Ziktalk-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 215.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 461.76M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 467.21K.

Ziktalk (ZIK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ziktalk – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ziktalk – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Ziktalk – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Ziktalk – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-53.15%
60 päivää$ 0-55.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ziktalk (ZIK)

Ziktalk is Web 3.0 short video platform with over 700,000 users that allows content creators and consumers to earn ZIK tokens for interactions within the app through the concept of Social Mining that rewards users for contributions that benefit the growth of the ecosystem. Ziktalk provides monetization opportunities to 98% of the content creators earning below the poverty line and users in developing nations.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ziktalk-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ziktalk (ZIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ziktalk (ZIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ziktalk-rahakkeelle.

Tarkista Ziktalk-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZIK paikallisiin valuuttoihin

Ziktalk (ZIK) -rahakkeen tokenomiikka

Ziktalk (ZIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ziktalk (ZIK)”

Paljonko Ziktalk (ZIK) on arvoltaan tänään?
ZIK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZIK-USD-parin nykyinen hinta?
ZIK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ziktalk-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZIK markkina-arvo on $ 215.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 461.76M USD.
Mikä oli ZIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZIK saavutti ATH-hinnaksi 0.11414 USD.
Mikä oli ZIK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZIK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZIK-rahakkeen treidausvolyymi?
ZIK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZIK tänä vuonna korkeammalle?
ZIK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZIK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

