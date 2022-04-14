Zeuz (ZEUZ) -rahakkeen tokenomiikka
Zeuz (ZEUZ) -rahakkeen tiedot
Zeuz is currently a perpetual DEX platform that is powered via Reya, aiming to support everything and everywhere. Currently users can open long/short positions with up to 100x leverage, with the ability to do partial closing, take profit, stop loss and limit orders. Our platform allows users to trade via isolated or cross margin, meaning their capital can be used more efficiently. There is also ability to stake the stable coin, which will allow to both accrue interest on the stable coin as well as use that same stable for the margin in perps trading
Zeuz (ZEUZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Zeuz (ZEUZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Zeuz (ZEUZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Zeuz (ZEUZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ZEUZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZEUZ-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ZEUZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZEUZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
ZEUZ-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ZEUZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZEUZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.