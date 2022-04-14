Zeus Network zBTC (ZBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Zeus Network zBTC (ZBTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Zeus Network zBTC (ZBTC) -rahakkeen tiedot

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Virallinen verkkosivusto:
https://btc.apollodex.io/

Zeus Network zBTC (ZBTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Zeus Network zBTC (ZBTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 37.58M
$ 37.58M
Kokonaistarjonta:
$ 328.62
$ 328.62
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 328.62
$ 328.62
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 37.58M
$ 37.58M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 123,873
$ 123,873
Kaikkien aikojen alin:
$ 74,576
$ 74,576
Nykyinen hinta:
$ 114,196
$ 114,196

Zeus Network zBTC (ZBTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Zeus Network zBTC (ZBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZBTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZBTC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZBTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZBTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ZBTC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZBTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZBTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

