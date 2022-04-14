Zero Ontology System (SOLFUNMEME) -rahakkeen tokenomiikka
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) -rahakkeen tiedot
Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Zero Ontology System (SOLFUNMEME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SOLFUNMEME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLFUNMEME-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SOLFUNMEME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLFUNMEME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
SOLFUNMEME-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne SOLFUNMEME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLFUNMEME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.