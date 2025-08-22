ZENKOKU – hinta (CDB)
-1.31%
-18.55%
-47.31%
-47.31%
ZENKOKU (CDB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00023043. Viimeisen 24 tunnin aikana CDB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00021917 ja korkeimmillaan $ 0.00028584 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CDB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00397408, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00021917.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CDB on muuttunut -1.31% viimeisen tunnin aikana, -18.55% 24 tunnin aikana ja -47.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ZENKOKU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 224.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CDB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 968.35M ja sen kokonaistarjonta on 968347462.761002. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 224.29K.
Tämän päivän aikana ZENKOKU – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZENKOKU – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002052772.
Viimeisten 60 päivän aikana ZENKOKU – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002049596.
Viimeisten 90 päivän aikana ZENKOKU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-18.55%
|30 päivää
|$ -0.0002052772
|-89.08%
|60 päivää
|$ -0.0002049596
|-88.94%
|90 päivää
|$ 0
|--
We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.
