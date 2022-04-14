Zenith by Virtuals (ZENITH) -rahakkeen tokenomiikka
Zenith by Virtuals (ZENITH) -rahakkeen tiedot
Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions.
Within 24 hours of its launch, Zenith’s market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem.
When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers.
Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management!
Zenith by Virtuals (ZENITH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Zenith by Virtuals (ZENITH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Zenith by Virtuals (ZENITH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Zenith by Virtuals (ZENITH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ZENITH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZENITH-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ZENITH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZENITH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.