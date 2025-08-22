Zegent AI – hinta (ZGEN)
--
-1.80%
-25.06%
-25.06%
Zegent AI (ZGEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZGEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00545982, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZGEN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.80% 24 tunnin aikana ja -25.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Zegent AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 80.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 827.02M ja sen kokonaistarjonta on 827018766.6633686. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 80.63K.
Tämän päivän aikana Zegent AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Zegent AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Zegent AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Zegent AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.80%
|30 päivää
|$ 0
|-21.65%
|60 päivää
|$ 0
|+125.30%
|90 päivää
|$ 0
|--
Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
Zegent AI (ZGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZGEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
