Lisätietoja ZEAL-rahakkeesta

ZEAL-rahakkeen hintatiedot

ZEAL-rahakkeen valkoinen paperi

ZEAL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZEAL-rahakkeen tokenomiikka

ZEAL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ZEAL-logo

ZEAL – hinta (ZEAL)

Ei listattu

1ZEAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.099804
$0.099804$0.099804
-7.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ZEAL (ZEAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:45:59 (UTC+8)

ZEAL (ZEAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.093452
$ 0.093452$ 0.093452
24 h:n matalin
$ 0.107526
$ 0.107526$ 0.107526
24 h:n korkein

$ 0.093452
$ 0.093452$ 0.093452

$ 0.107526
$ 0.107526$ 0.107526

$ 0.199965
$ 0.199965$ 0.199965

$ 0.02501069
$ 0.02501069$ 0.02501069

--

-7.03%

-11.36%

-11.36%

ZEAL (ZEAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.099804. Viimeisen 24 tunnin aikana ZEAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.093452 ja korkeimmillaan $ 0.107526 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZEAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.199965, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02501069.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZEAL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -7.03% 24 tunnin aikana ja -11.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZEAL (ZEAL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

--
----

$ 23.95M
$ 23.95M$ 23.95M

51.10M
51.10M 51.10M

240,000,000.0
240,000,000.0 240,000,000.0

ZEAL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZEAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.10M ja sen kokonaistarjonta on 240000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.95M.

ZEAL (ZEAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZEAL – USD -hinta muuttui $ -0.00755386913439594.
Viimeisten 30 päivän aikana ZEAL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0359916378.
Viimeisten 60 päivän aikana ZEAL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0133777281.
Viimeisten 90 päivän aikana ZEAL – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00755386913439594-7.03%
30 päivää$ -0.0359916378-36.06%
60 päivää$ -0.0133777281-13.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on ZEAL (ZEAL)

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ZEAL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZEAL (ZEAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZEAL (ZEAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZEAL-rahakkeelle.

Tarkista ZEAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZEAL paikallisiin valuuttoihin

ZEAL (ZEAL) -rahakkeen tokenomiikka

ZEAL (ZEAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZEAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZEAL (ZEAL)”

Paljonko ZEAL (ZEAL) on arvoltaan tänään?
ZEAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.099804 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZEAL-USD-parin nykyinen hinta?
ZEAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.099804. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZEAL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZEAL markkina-arvo on $ 5.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZEAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZEAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.10M USD.
Mikä oli ZEAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZEAL saavutti ATH-hinnaksi 0.199965 USD.
Mikä oli ZEAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZEAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02501069 USD.
Mikä on ZEAL-rahakkeen treidausvolyymi?
ZEAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZEAL tänä vuonna korkeammalle?
ZEAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZEAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:45:59 (UTC+8)

ZEAL (ZEAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.