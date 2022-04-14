Zclassic (ZCL) -rahakkeen tokenomiikka
Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure.
Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward.
The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.
Zclassic (ZCL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Zclassic (ZCL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ZCL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZCL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
