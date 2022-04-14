Tutustu Zclassic (ZCL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Osta ZCL-rahaketta nyt!

Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure.

Zclassic (ZCL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Zclassic (ZCL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.