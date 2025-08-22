Zclassic – hinta (ZCL)
Zclassic (ZCL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00946055. Viimeisen 24 tunnin aikana ZCL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00806469 ja korkeimmillaan $ 0.01069703 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZCL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 230.95, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00563874.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZCL on muuttunut +0.69% viimeisen tunnin aikana, +15.36% 24 tunnin aikana ja -11.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Zclassic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 87.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZCL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.29M ja sen kokonaistarjonta on 11462487.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 108.43K.
Tämän päivän aikana Zclassic – USD -hinta muuttui $ +0.0012597.
Viimeisten 30 päivän aikana Zclassic – USD -hinnan muutos oli $ -0.0084881662.
Viimeisten 60 päivän aikana Zclassic – USD -hinnan muutos oli $ -0.0082385638.
Viimeisten 90 päivän aikana Zclassic – USD -hinnan muutos oli $ -0.04572619199544717.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.0012597
|+15.36%
|30 päivää
|$ -0.0084881662
|-89.72%
|60 päivää
|$ -0.0082385638
|-87.08%
|90 päivää
|$ -0.04572619199544717
|-82.85%
Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Zclassic (ZCL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
