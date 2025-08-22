Lisätietoja ZUSD-rahakkeesta

ZUSD-rahakkeen hintatiedot

ZUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZUSD-rahakkeen tokenomiikka

ZUSD-rahakkeen hintaennuste

Zasset zUSD-logo

Zasset zUSD – hinta (ZUSD)

Ei listattu

1ZUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.809773
$0.809773$0.809773
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Zasset zUSD (ZUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:39:43 (UTC+8)

Zasset zUSD (ZUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.807488
$ 0.807488$ 0.807488
24 h:n matalin
$ 0.815393
$ 0.815393$ 0.815393
24 h:n korkein

$ 0.807488
$ 0.807488$ 0.807488

$ 0.815393
$ 0.815393$ 0.815393

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.178833
$ 0.178833$ 0.178833

--

-0.44%

-0.92%

-0.92%

Zasset zUSD (ZUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.809773. Viimeisen 24 tunnin aikana ZUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.807488 ja korkeimmillaan $ 0.815393 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.178833.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZUSD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -0.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zasset zUSD (ZUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 77.50K
$ 77.50K$ 77.50K

--
----

$ 77.50K
$ 77.50K$ 77.50K

95.71K
95.71K 95.71K

95,708.6999854644
95,708.6999854644 95,708.6999854644

Zasset zUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 77.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.71K ja sen kokonaistarjonta on 95708.6999854644. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 77.50K.

Zasset zUSD (ZUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Zasset zUSD – USD -hinta muuttui $ -0.0036430028682988.
Viimeisten 30 päivän aikana Zasset zUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0927646796.
Viimeisten 60 päivän aikana Zasset zUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.1179434374.
Viimeisten 90 päivän aikana Zasset zUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.001622599590855.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0036430028682988-0.44%
30 päivää$ -0.0927646796-11.45%
60 päivää$ +0.1179434374+14.57%
90 päivää$ -0.001622599590855-0.19%

Mikä on Zasset zUSD (ZUSD)

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

Zasset zUSD (ZUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Zasset zUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zasset zUSD (ZUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zasset zUSD (ZUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zasset zUSD-rahakkeelle.

Tarkista Zasset zUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZUSD paikallisiin valuuttoihin

Zasset zUSD (ZUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Zasset zUSD (ZUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zasset zUSD (ZUSD)”

Paljonko Zasset zUSD (ZUSD) on arvoltaan tänään?
ZUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.809773 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZUSD-USD-parin nykyinen hinta?
ZUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.809773. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zasset zUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZUSD markkina-arvo on $ 77.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.71K USD.
Mikä oli ZUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.36 USD.
Mikä oli ZUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.178833 USD.
Mikä on ZUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
ZUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZUSD tänä vuonna korkeammalle?
ZUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Zasset zUSD (ZUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

