Lisätietoja ZARP-rahakkeesta

ZARP-rahakkeen hintatiedot

ZARP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZARP-rahakkeen tokenomiikka

ZARP-rahakkeen hintaennuste

ZARP Stablecoin-logo

ZARP Stablecoin – hinta (ZARP)

Ei listattu

1ZARP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.055848
$0.055848$0.055848
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen ZARP Stablecoin (ZARP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:45:51 (UTC+8)

ZARP Stablecoin (ZARP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.055518
$ 0.055518$ 0.055518
24 h:n matalin
$ 0.056169
$ 0.056169$ 0.056169
24 h:n korkein

$ 0.055518
$ 0.055518$ 0.055518

$ 0.056169
$ 0.056169$ 0.056169

$ 0.058997
$ 0.058997$ 0.058997

$ 0.04593778
$ 0.04593778$ 0.04593778

-0.03%

+0.01%

-0.47%

-0.47%

ZARP Stablecoin (ZARP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.055829. Viimeisen 24 tunnin aikana ZARP on vaihdellut alimmillaan $ 0.055518 ja korkeimmillaan $ 0.056169 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZARP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.058997, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04593778.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZARP on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -0.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZARP Stablecoin (ZARP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

--
----

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

63.85M
63.85M 63.85M

63,846,740.83270886
63,846,740.83270886 63,846,740.83270886

ZARP Stablecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZARP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.85M ja sen kokonaistarjonta on 63846740.83270886. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.57M.

ZARP Stablecoin (ZARP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZARP Stablecoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZARP Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003566524.
Viimeisten 60 päivän aikana ZARP Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011400002.
Viimeisten 90 päivän aikana ZARP Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.00145808362316162.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ -0.0003566524-0.63%
60 päivää$ +0.0011400002+2.04%
90 päivää$ +0.00145808362316162+2.68%

Mikä on ZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

ZARP Stablecoin (ZARP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ZARP Stablecoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZARP Stablecoin (ZARP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZARP Stablecoin (ZARP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZARP Stablecoin-rahakkeelle.

Tarkista ZARP Stablecoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZARP paikallisiin valuuttoihin

ZARP Stablecoin (ZARP) -rahakkeen tokenomiikka

ZARP Stablecoin (ZARP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZARP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZARP Stablecoin (ZARP)”

Paljonko ZARP Stablecoin (ZARP) on arvoltaan tänään?
ZARP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.055829 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZARP-USD-parin nykyinen hinta?
ZARP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.055829. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZARP Stablecoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZARP markkina-arvo on $ 3.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZARP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZARP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.85M USD.
Mikä oli ZARP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZARP saavutti ATH-hinnaksi 0.058997 USD.
Mikä oli ZARP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZARP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04593778 USD.
Mikä on ZARP-rahakkeen treidausvolyymi?
ZARP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZARP tänä vuonna korkeammalle?
ZARP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZARP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:45:51 (UTC+8)

ZARP Stablecoin (ZARP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

