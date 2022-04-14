Zapicorn (ZAPI) -rahakkeen tokenomiikka
Zapicorn (ZAPI) -rahakkeen tiedot
The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖
Zapicorn (ZAPI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Zapicorn (ZAPI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Zapicorn (ZAPI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Zapicorn (ZAPI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ZAPI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZAPI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ZAPI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZAPI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
ZAPI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ZAPI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZAPI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.