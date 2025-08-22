Lisätietoja ZAPCAT-rahakkeesta

ZAPCAT-rahakkeen hintatiedot

ZAPCAT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZAPCAT-rahakkeen tokenomiikka

ZAPCAT-rahakkeen hintaennuste

ZAPCAT-logo

ZAPCAT – hinta (ZAPCAT)

Ei listattu

1ZAPCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00022383
$0.00022383$0.00022383
+0.50%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen ZAPCAT (ZAPCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:25:57 (UTC+8)

ZAPCAT (ZAPCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.52%

-13.16%

-13.16%

ZAPCAT (ZAPCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZAPCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZAPCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZAPCAT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.52% 24 tunnin aikana ja -13.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZAPCAT (ZAPCAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 223.83K
$ 223.83K$ 223.83K

--
----

$ 223.83K
$ 223.83K$ 223.83K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,977.6556526
999,997,977.6556526 999,997,977.6556526

ZAPCAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 223.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZAPCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999997977.6556526. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 223.83K.

ZAPCAT (ZAPCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZAPCAT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZAPCAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ZAPCAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ZAPCAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.52%
30 päivää$ 0-17.61%
60 päivää$ 0+119.46%
90 päivää$ 0--

Mikä on ZAPCAT (ZAPCAT)

Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

ZAPCAT (ZAPCAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ZAPCAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZAPCAT (ZAPCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZAPCAT (ZAPCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZAPCAT-rahakkeelle.

Tarkista ZAPCAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZAPCAT paikallisiin valuuttoihin

ZAPCAT (ZAPCAT) -rahakkeen tokenomiikka

ZAPCAT (ZAPCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZAPCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZAPCAT (ZAPCAT)”

Paljonko ZAPCAT (ZAPCAT) on arvoltaan tänään?
ZAPCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZAPCAT-USD-parin nykyinen hinta?
ZAPCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZAPCAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZAPCAT markkina-arvo on $ 223.83K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZAPCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZAPCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli ZAPCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZAPCAT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ZAPCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZAPCAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZAPCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
ZAPCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZAPCAT tänä vuonna korkeammalle?
ZAPCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZAPCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:25:57 (UTC+8)

ZAPCAT (ZAPCAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

