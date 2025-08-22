ZambesiGold – hinta (ZGD)
ZambesiGold (ZGD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02599091. Viimeisen 24 tunnin aikana ZGD on vaihdellut alimmillaan $ 0.02499142 ja korkeimmillaan $ 0.03999711 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZGD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.5, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01801056.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZGD on muuttunut +4.00% viimeisen tunnin aikana, -35.01% 24 tunnin aikana ja -51.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ZambesiGold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZGD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 41.90M ja sen kokonaistarjonta on 177000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.60M.
Tämän päivän aikana ZambesiGold – USD -hinta muuttui $ -0.01400562965962842.
Viimeisten 30 päivän aikana ZambesiGold – USD -hinnan muutos oli $ -0.0160609034.
Viimeisten 60 päivän aikana ZambesiGold – USD -hinnan muutos oli $ -0.0178538552.
Viimeisten 90 päivän aikana ZambesiGold – USD -hinnan muutos oli $ -0.07002677792605081.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.01400562965962842
|-35.01%
|30 päivää
|$ -0.0160609034
|-61.79%
|60 päivää
|$ -0.0178538552
|-68.69%
|90 päivää
|$ -0.07002677792605081
|-72.93%
Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.
