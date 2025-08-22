Lisätietoja YUSD-rahakkeesta

YUSD-rahakkeen hintatiedot

YUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YUSD-rahakkeen tokenomiikka

YUSD-rahakkeen hintaennuste

YUSD Stablecoin-logo

YUSD Stablecoin – hinta (YUSD)

Ei listattu

1YUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.995501
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen YUSD Stablecoin (YUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:32:13 (UTC+8)

YUSD Stablecoin (YUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.994695
24 h:n matalin
$ 0.995599
24 h:n korkein

$ 0.994695
$ 0.995599
$ 4.17
$ 0.076939
--

+0.06%

+0.00%

+0.00%

YUSD Stablecoin (YUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.995501. Viimeisen 24 tunnin aikana YUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.994695 ja korkeimmillaan $ 0.995599 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.076939.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YUSD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja +0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

YUSD Stablecoin (YUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.79M
--
$ 11.79M
11.85M
11,845,119.60277624
YUSD Stablecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.85M ja sen kokonaistarjonta on 11845119.60277624. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.79M.

YUSD Stablecoin (YUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana YUSD Stablecoin – USD -hinta muuttui $ +0.00057062.
Viimeisten 30 päivän aikana YUSD Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001154781.
Viimeisten 60 päivän aikana YUSD Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001856609.
Viimeisten 90 päivän aikana YUSD Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000604020644933.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00057062+0.06%
30 päivää$ +0.0001154781+0.01%
60 päivää$ +0.0001856609+0.02%
90 päivää$ +0.0000604020644933+0.01%

Mikä on YUSD Stablecoin (YUSD)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

YUSD Stablecoin (YUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

YUSD Stablecoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YUSD Stablecoin (YUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YUSD Stablecoin (YUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YUSD Stablecoin-rahakkeelle.

Tarkista YUSD Stablecoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

YUSD paikallisiin valuuttoihin

YUSD Stablecoin (YUSD) -rahakkeen tokenomiikka

YUSD Stablecoin (YUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”YUSD Stablecoin (YUSD)”

Paljonko YUSD Stablecoin (YUSD) on arvoltaan tänään?
YUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.995501 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YUSD-USD-parin nykyinen hinta?
YUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.995501. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on YUSD Stablecoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YUSD markkina-arvo on $ 11.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.85M USD.
Mikä oli YUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YUSD saavutti ATH-hinnaksi 4.17 USD.
Mikä oli YUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.076939 USD.
Mikä on YUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
YUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YUSD tänä vuonna korkeammalle?
YUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:32:13 (UTC+8)

