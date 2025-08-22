Lisätietoja YUPFUN-rahakkeesta

YUPFUN-rahakkeen hintatiedot

YUPFUN-rahakkeen valkoinen paperi

YUPFUN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YUPFUN-rahakkeen tokenomiikka

YUPFUN-rahakkeen hintaennuste

YUPFUN Token-logo

YUPFUN Token – hinta (YUPFUN)

Ei listattu

1YUPFUN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00018486
$0.00018486$0.00018486
+6.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen YUPFUN Token (YUPFUN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:55:27 (UTC+8)

YUPFUN Token (YUPFUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

+6.46%

-7.90%

-7.90%

YUPFUN Token (YUPFUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana YUPFUN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YUPFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YUPFUN on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, +6.46% 24 tunnin aikana ja -7.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

YUPFUN Token (YUPFUN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 184.80K
$ 184.80K$ 184.80K

--
----

$ 184.80K
$ 184.80K$ 184.80K

999.68M
999.68M 999.68M

999,681,211.912447
999,681,211.912447 999,681,211.912447

YUPFUN Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 184.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YUPFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M ja sen kokonaistarjonta on 999681211.912447. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 184.80K.

YUPFUN Token (YUPFUN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana YUPFUN Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana YUPFUN Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana YUPFUN Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana YUPFUN Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.46%
30 päivää$ 0-38.85%
60 päivää$ 0+8.45%
90 päivää$ 0--

Mikä on YUPFUN Token (YUPFUN)

YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.

YUPFUN Token (YUPFUN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

YUPFUN Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YUPFUN Token (YUPFUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YUPFUN Token (YUPFUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YUPFUN Token-rahakkeelle.

Tarkista YUPFUN Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

YUPFUN paikallisiin valuuttoihin

YUPFUN Token (YUPFUN) -rahakkeen tokenomiikka

YUPFUN Token (YUPFUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YUPFUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”YUPFUN Token (YUPFUN)”

Paljonko YUPFUN Token (YUPFUN) on arvoltaan tänään?
YUPFUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YUPFUN-USD-parin nykyinen hinta?
YUPFUN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on YUPFUN Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YUPFUN markkina-arvo on $ 184.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YUPFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YUPFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M USD.
Mikä oli YUPFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YUPFUN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli YUPFUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YUPFUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on YUPFUN-rahakkeen treidausvolyymi?
YUPFUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YUPFUN tänä vuonna korkeammalle?
YUPFUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YUPFUN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:55:27 (UTC+8)

