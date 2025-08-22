Lisätietoja YUNA-rahakkeesta

Yuna Bite-logo

Yuna Bite – hinta (YUNA)

Ei listattu

1YUNA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Yuna Bite (YUNA) -hintakaavio
Yuna Bite (YUNA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

+1.26%

-29.97%

-29.97%

Yuna Bite (YUNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana YUNA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YUNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YUNA on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, +1.26% 24 tunnin aikana ja -29.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yuna Bite (YUNA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.46K
$ 7.46K$ 7.46K

--
----

$ 7.46K
$ 7.46K$ 7.46K

999.48M
999.48M 999.48M

999,476,892.328505
999,476,892.328505 999,476,892.328505

Yuna Bite-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YUNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.48M ja sen kokonaistarjonta on 999476892.328505. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.46K.

Yuna Bite (YUNA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Yuna Bite – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Yuna Bite – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Yuna Bite – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Yuna Bite – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.26%
30 päivää$ 0-69.26%
60 päivää$ 0-94.56%
90 päivää$ 0--

Mikä on Yuna Bite (YUNA)

YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Yuna Bite-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yuna Bite (YUNA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yuna Bite (YUNA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yuna Bite-rahakkeelle.

Tarkista Yuna Bite-rahakkeen hintaennuste nyt!

YUNA paikallisiin valuuttoihin

Yuna Bite (YUNA) -rahakkeen tokenomiikka

Yuna Bite (YUNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YUNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yuna Bite (YUNA)”

Paljonko Yuna Bite (YUNA) on arvoltaan tänään?
YUNA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YUNA-USD-parin nykyinen hinta?
YUNA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yuna Bite-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YUNA markkina-arvo on $ 7.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YUNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YUNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.48M USD.
Mikä oli YUNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YUNA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli YUNA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YUNA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on YUNA-rahakkeen treidausvolyymi?
YUNA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YUNA tänä vuonna korkeammalle?
YUNA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YUNA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.