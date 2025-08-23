Lisätietoja YUNA-rahakkeesta

YUNA-rahakkeen hintatiedot

YUNA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YUNA-rahakkeen tokenomiikka

YUNA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Yuna AI-logo

Yuna AI – hinta (YUNA)

Ei listattu

1YUNA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Yuna AI (YUNA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:04:19 (UTC+8)

Yuna AI (YUNA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136538
$ 0.00136538$ 0.00136538

$ 0.0000076
$ 0.0000076$ 0.0000076

--

--

0.00%

0.00%

Yuna AI (YUNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001151. Viimeisen 24 tunnin aikana YUNA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YUNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00136538, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000076.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YUNA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yuna AI (YUNA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

--
----

$ 11.51K
$ 11.51K$ 11.51K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,430.364488
999,637,430.364488 999,637,430.364488

Yuna AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YUNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M ja sen kokonaistarjonta on 999637430.364488. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.51K.

Yuna AI (YUNA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Yuna AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Yuna AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000003531.
Viimeisten 60 päivän aikana Yuna AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000047132.
Viimeisten 90 päivän aikana Yuna AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0000003531+3.07%
60 päivää$ +0.0000047132+40.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Yuna AI (YUNA)

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Yuna AI (YUNA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Yuna AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yuna AI (YUNA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yuna AI (YUNA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yuna AI-rahakkeelle.

Tarkista Yuna AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

YUNA paikallisiin valuuttoihin

Yuna AI (YUNA) -rahakkeen tokenomiikka

Yuna AI (YUNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YUNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yuna AI (YUNA)”

Paljonko Yuna AI (YUNA) on arvoltaan tänään?
YUNA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001151 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YUNA-USD-parin nykyinen hinta?
YUNA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001151. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yuna AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YUNA markkina-arvo on $ 11.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YUNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YUNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M USD.
Mikä oli YUNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YUNA saavutti ATH-hinnaksi 0.00136538 USD.
Mikä oli YUNA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YUNA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0000076 USD.
Mikä on YUNA-rahakkeen treidausvolyymi?
YUNA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YUNA tänä vuonna korkeammalle?
YUNA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YUNA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:04:19 (UTC+8)

Yuna AI (YUNA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.