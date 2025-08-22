Lisätietoja YUKU-rahakkeesta

Yuku AI-logo

Yuku AI – hinta (YUKU)

Ei listattu

1YUKU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00341508
$0.00341508$0.00341508
-1.80%1D
USD
Reaaliaikainen Yuku AI (YUKU) -hintakaavio
2025-08-22

Yuku AI (YUKU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00339561
$ 0.00339561$ 0.00339561
24 h:n matalin
$ 0.0035037
$ 0.0035037$ 0.0035037
24 h:n korkein

$ 0.00339561
$ 0.00339561$ 0.00339561

$ 0.0035037
$ 0.0035037$ 0.0035037

$ 0.008205
$ 0.008205$ 0.008205

$ 0.0031116
$ 0.0031116$ 0.0031116

--

-1.81%

-18.34%

-18.34%

Yuku AI (YUKU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00341508. Viimeisen 24 tunnin aikana YUKU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00339561 ja korkeimmillaan $ 0.0035037 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YUKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.008205, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0031116.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YUKU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.81% 24 tunnin aikana ja -18.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yuku AI (YUKU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 831.26K
$ 831.26K$ 831.26K

--
----

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

243.41M
243.41M 243.41M

989,411,875.1788375
989,411,875.1788375 989,411,875.1788375

Yuku AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 831.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YUKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 243.41M ja sen kokonaistarjonta on 989411875.1788375. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.38M.

Yuku AI (YUKU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Yuku AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Yuku AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007491852.
Viimeisten 60 päivän aikana Yuku AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007334055.
Viimeisten 90 päivän aikana Yuku AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.002421899697311.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.81%
30 päivää$ -0.0007491852-21.93%
60 päivää$ -0.0007334055-21.47%
90 päivää$ -0.002421899697311-41.49%

Mikä on Yuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Yuku AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yuku AI (YUKU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yuku AI (YUKU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yuku AI-rahakkeelle.

Tarkista Yuku AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

YUKU paikallisiin valuuttoihin

Yuku AI (YUKU) -rahakkeen tokenomiikka

Yuku AI (YUKU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YUKU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yuku AI (YUKU)”

Paljonko Yuku AI (YUKU) on arvoltaan tänään?
YUKU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00341508 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YUKU-USD-parin nykyinen hinta?
YUKU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00341508. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yuku AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YUKU markkina-arvo on $ 831.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YUKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YUKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 243.41M USD.
Mikä oli YUKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YUKU saavutti ATH-hinnaksi 0.008205 USD.
Mikä oli YUKU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YUKU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0031116 USD.
Mikä on YUKU-rahakkeen treidausvolyymi?
YUKU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YUKU tänä vuonna korkeammalle?
YUKU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YUKU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

Yuku AI (YUKU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.