YoYo-logo

YoYo – hinta (YOYO)

Ei listattu

1YOYO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00024978
$0.00024978
-6.60%1D
mexc
Reaaliaikainen YoYo (YOYO) -hintakaavio
YoYo (YOYO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00147657
$ 0.00147657

$ 0
$ 0

+0.09%

-6.68%

-22.49%

-22.49%

YoYo (YOYO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana YOYO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YOYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00147657, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YOYO on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -6.68% 24 tunnin aikana ja -22.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

YoYo (YOYO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 249.90K
$ 249.90K

--
--

$ 249.90K
$ 249.90K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

YoYo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 249.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YOYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 249.90K.

YoYo (YOYO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana YoYo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana YoYo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana YoYo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana YoYo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.68%
30 päivää$ 0-56.18%
60 päivää$ 0-64.32%
90 päivää$ 0--

Mikä on YoYo (YOYO)

YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction. This marks YoYo’s genesis. As the first dual-form AI agent, she redefines the bridge between Web2 and Web3 and pioneers a new era of AI interaction. YoYo excels in precise data analysis while engaging users with emotional intelligence, delivering unprecedented interactive experiences.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

YoYo (YOYO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

YoYo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YoYo (YOYO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YoYo (YOYO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YoYo-rahakkeelle.

Tarkista YoYo-rahakkeen hintaennuste nyt!

YOYO paikallisiin valuuttoihin

YoYo (YOYO) -rahakkeen tokenomiikka

YoYo (YOYO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YOYO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”YoYo (YOYO)”

Paljonko YoYo (YOYO) on arvoltaan tänään?
YOYO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YOYO-USD-parin nykyinen hinta?
YOYO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on YoYo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YOYO markkina-arvo on $ 249.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YOYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YOYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli YOYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YOYO saavutti ATH-hinnaksi 0.00147657 USD.
Mikä oli YOYO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YOYO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on YOYO-rahakkeen treidausvolyymi?
YOYO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YOYO tänä vuonna korkeammalle?
YOYO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YOYO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.