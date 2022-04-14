YOWIE (YOWIE) -rahakkeen tokenomiikka

YOWIE (YOWIE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu YOWIE (YOWIE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

YOWIE (YOWIE) -rahakkeen tiedot

Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe

Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience.

oin us at yowie.fun and be part of the journey!

Virallinen verkkosivusto:
https://yowie.fun/

YOWIE (YOWIE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu YOWIE (YOWIE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.97K
Kokonaistarjonta:
$ 963.76M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 963.76M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.97K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00300999
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
YOWIE (YOWIE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

YOWIE (YOWIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä YOWIE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YOWIE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät YOWIE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YOWIE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

YOWIE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne YOWIE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YOWIE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.