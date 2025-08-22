Lisätietoja YOU-rahakkeesta

Youwho – hinta (YOU)

Ei listattu

1YOU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0007803
$0.0007803$0.0007803
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Youwho (YOU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:39:12 (UTC+8)

Youwho (YOU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00078021
$ 0.00078021$ 0.00078021
24 h:n matalin
$ 0.00078043
$ 0.00078043$ 0.00078043
24 h:n korkein

$ 0.00078021
$ 0.00078021$ 0.00078021

$ 0.00078043
$ 0.00078043$ 0.00078043

$ 0.00326828
$ 0.00326828$ 0.00326828

$ 0.00025254
$ 0.00025254$ 0.00025254

+0.01%

-0.00%

-0.07%

-0.07%

Youwho (YOU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00078037. Viimeisen 24 tunnin aikana YOU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00078021 ja korkeimmillaan $ 0.00078043 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YOU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00326828, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00025254.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YOU on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.00% 24 tunnin aikana ja -0.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Youwho (YOU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 380.85K
$ 380.85K$ 380.85K

--
----

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

488.06M
488.06M 488.06M

7,256,433,707.978847
7,256,433,707.978847 7,256,433,707.978847

Youwho-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 380.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YOU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 488.06M ja sen kokonaistarjonta on 7256433707.978847. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.66M.

Youwho (YOU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Youwho – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Youwho – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000004219.
Viimeisten 60 päivän aikana Youwho – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000001979.
Viimeisten 90 päivän aikana Youwho – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000010100158265569.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.00%
30 päivää$ -0.0000004219-0.05%
60 päivää$ -0.0000001979-0.02%
90 päivää$ +0.0000010100158265569+0.13%

Mikä on Youwho (YOU)

The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Youwho-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Youwho (YOU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Youwho (YOU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Youwho-rahakkeelle.

Tarkista Youwho-rahakkeen hintaennuste nyt!

YOU paikallisiin valuuttoihin

Youwho (YOU) -rahakkeen tokenomiikka

Youwho (YOU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YOU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Youwho (YOU)”

Paljonko Youwho (YOU) on arvoltaan tänään?
YOU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00078037 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YOU-USD-parin nykyinen hinta?
YOU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00078037. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Youwho-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YOU markkina-arvo on $ 380.85K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YOU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YOU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 488.06M USD.
Mikä oli YOU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YOU saavutti ATH-hinnaksi 0.00326828 USD.
Mikä oli YOU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YOU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00025254 USD.
Mikä on YOU-rahakkeen treidausvolyymi?
YOU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YOU tänä vuonna korkeammalle?
YOU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YOU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:39:12 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.