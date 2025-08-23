Lisätietoja OUTIE-rahakkeesta

OUTIE-rahakkeen hintatiedot

OUTIE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OUTIE-rahakkeen tokenomiikka

OUTIE-rahakkeen hintaennuste

your outie-logo

your outie – hinta (OUTIE)

Ei listattu

1OUTIE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen your outie (OUTIE) -hintakaavio
your outie (OUTIE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123193
$ 0.00123193$ 0.00123193

$ 0.00001398
$ 0.00001398$ 0.00001398

--

--

-3.73%

-3.73%

your outie (OUTIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001767. Viimeisen 24 tunnin aikana OUTIE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OUTIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00123193, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001398.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OUTIE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -3.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

your outie (OUTIE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

--
----

$ 17.66K
$ 17.66K$ 17.66K

999.17M
999.17M 999.17M

999,166,385.724532
999,166,385.724532 999,166,385.724532

your outie-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OUTIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.17M ja sen kokonaistarjonta on 999166385.724532. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.66K.

your outie (OUTIE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana your outie – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana your outie – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000024663.
Viimeisten 60 päivän aikana your outie – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000041082.
Viimeisten 90 päivän aikana your outie – USD -hinnan muutos oli $ -0.000002865952463522456.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000024663-13.95%
60 päivää$ +0.0000041082+23.25%
90 päivää$ -0.000002865952463522456-13.95%

Mikä on your outie (OUTIE)

$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.

your outie (OUTIE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

your outie-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon your outie (OUTIE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko your outie (OUTIE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita your outie-rahakkeelle.

Tarkista your outie-rahakkeen hintaennuste nyt!

OUTIE paikallisiin valuuttoihin

your outie (OUTIE) -rahakkeen tokenomiikka

your outie (OUTIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OUTIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”your outie (OUTIE)”

Paljonko your outie (OUTIE) on arvoltaan tänään?
OUTIE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001767 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OUTIE-USD-parin nykyinen hinta?
OUTIE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001767. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on your outie-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OUTIE markkina-arvo on $ 17.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OUTIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OUTIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.17M USD.
Mikä oli OUTIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OUTIE saavutti ATH-hinnaksi 0.00123193 USD.
Mikä oli OUTIE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OUTIE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001398 USD.
Mikä on OUTIE-rahakkeen treidausvolyymi?
OUTIE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OUTIE tänä vuonna korkeammalle?
OUTIE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OUTIE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

