Lisätietoja CIRCLE-rahakkeesta

CIRCLE-rahakkeen hintatiedot

CIRCLE-rahakkeen tokenomiikka

CIRCLE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

You Looked-logo

You Looked – hinta (CIRCLE)

Ei listattu

1CIRCLE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014329
$0.00014329$0.00014329
-1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen You Looked (CIRCLE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:55:13 (UTC+8)

You Looked (CIRCLE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01905349
$ 0.01905349$ 0.01905349

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-1.00%

-8.48%

-8.48%

You Looked (CIRCLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CIRCLE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CIRCLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01905349, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CIRCLE on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, -1.00% 24 tunnin aikana ja -8.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

You Looked (CIRCLE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 142.87K
$ 142.87K$ 142.87K

--
----

$ 142.87K
$ 142.87K$ 142.87K

997.06M
997.06M 997.06M

997,064,545.0
997,064,545.0 997,064,545.0

You Looked-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 142.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CIRCLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.06M ja sen kokonaistarjonta on 997064545.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 142.87K.

You Looked (CIRCLE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana You Looked – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana You Looked – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana You Looked – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana You Looked – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.00%
30 päivää$ 0-15.44%
60 päivää$ 0+0.84%
90 päivää$ 0--

Mikä on You Looked (CIRCLE)

You look, you ape. Those are the rules. Yes that is meme token on Sol! Yes we didnt find nothing better then this idea! And yes if you look you ape! Simple !

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

You Looked-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon You Looked (CIRCLE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko You Looked (CIRCLE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita You Looked-rahakkeelle.

Tarkista You Looked-rahakkeen hintaennuste nyt!

CIRCLE paikallisiin valuuttoihin

You Looked (CIRCLE) -rahakkeen tokenomiikka

You Looked (CIRCLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CIRCLE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”You Looked (CIRCLE)”

Paljonko You Looked (CIRCLE) on arvoltaan tänään?
CIRCLE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CIRCLE-USD-parin nykyinen hinta?
CIRCLE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on You Looked-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CIRCLE markkina-arvo on $ 142.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CIRCLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CIRCLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.06M USD.
Mikä oli CIRCLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CIRCLE saavutti ATH-hinnaksi 0.01905349 USD.
Mikä oli CIRCLE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CIRCLE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CIRCLE-rahakkeen treidausvolyymi?
CIRCLE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CIRCLE tänä vuonna korkeammalle?
CIRCLE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CIRCLE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:55:13 (UTC+8)

You Looked (CIRCLE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.