Lisätietoja YDWTL-rahakkeesta

YDWTL-rahakkeen hintatiedot

YDWTL-rahakkeen valkoinen paperi

YDWTL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YDWTL-rahakkeen tokenomiikka

YDWTL-rahakkeen hintaennuste

You Dont Want This Life-logo

You Dont Want This Life – hinta (YDWTL)

Ei listattu

1YDWTL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen You Dont Want This Life (YDWTL) -hintakaavio
You Dont Want This Life (YDWTL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00221643
$ 0.00221643$ 0.00221643

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.77%

-6.77%

You Dont Want This Life (YDWTL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana YDWTL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YDWTL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00221643, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YDWTL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

You Dont Want This Life (YDWTL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.94K
$ 3.94K$ 3.94K

--
----

$ 3.94K
$ 3.94K$ 3.94K

997.60M
997.60M 997.60M

997,603,926.000542
997,603,926.000542 997,603,926.000542

You Dont Want This Life-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YDWTL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.60M ja sen kokonaistarjonta on 997603926.000542. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.94K.

You Dont Want This Life (YDWTL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana You Dont Want This Life – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana You Dont Want This Life – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana You Dont Want This Life – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana You Dont Want This Life – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-11.11%
60 päivää$ 0-93.84%
90 päivää$ 0--

Mikä on You Dont Want This Life (YDWTL)

You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL

You Dont Want This Life (YDWTL) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

You Dont Want This Life-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon You Dont Want This Life (YDWTL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko You Dont Want This Life (YDWTL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita You Dont Want This Life-rahakkeelle.

Tarkista You Dont Want This Life-rahakkeen hintaennuste nyt!

YDWTL paikallisiin valuuttoihin

You Dont Want This Life (YDWTL) -rahakkeen tokenomiikka

You Dont Want This Life (YDWTL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YDWTL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”You Dont Want This Life (YDWTL)”

Paljonko You Dont Want This Life (YDWTL) on arvoltaan tänään?
YDWTL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YDWTL-USD-parin nykyinen hinta?
YDWTL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on You Dont Want This Life-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YDWTL markkina-arvo on $ 3.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YDWTL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YDWTL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.60M USD.
Mikä oli YDWTL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YDWTL saavutti ATH-hinnaksi 0.00221643 USD.
Mikä oli YDWTL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YDWTL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on YDWTL-rahakkeen treidausvolyymi?
YDWTL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YDWTL tänä vuonna korkeammalle?
YDWTL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YDWTL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
You Dont Want This Life (YDWTL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

