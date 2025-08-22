Lisätietoja HAPPINESS-rahakkeesta

HAPPINESS-rahakkeen hintatiedot

HAPPINESS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HAPPINESS-rahakkeen tokenomiikka

HAPPINESS-rahakkeen hintaennuste

you can now buy-logo

you can now buy – hinta (HAPPINESS)

Ei listattu

1HAPPINESS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00019301
$0.00019301$0.00019301
+25.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen you can now buy (HAPPINESS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:21:07 (UTC+8)

you can now buy (HAPPINESS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00202563
$ 0.00202563$ 0.00202563

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+25.72%

+9.55%

+9.55%

you can now buy (HAPPINESS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HAPPINESS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAPPINESS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00202563, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAPPINESS on muuttunut +0.44% viimeisen tunnin aikana, +25.72% 24 tunnin aikana ja +9.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

you can now buy (HAPPINESS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 192.74K
$ 192.74K$ 192.74K

--
----

$ 192.74K
$ 192.74K$ 192.74K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,227.819322
999,953,227.819322 999,953,227.819322

you can now buy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 192.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HAPPINESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999953227.819322. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 192.74K.

you can now buy (HAPPINESS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana you can now buy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana you can now buy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana you can now buy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana you can now buy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+25.72%
30 päivää$ 0-51.30%
60 päivää$ 0-54.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on you can now buy (HAPPINESS)

Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

you can now buy (HAPPINESS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

you can now buy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon you can now buy (HAPPINESS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko you can now buy (HAPPINESS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita you can now buy-rahakkeelle.

Tarkista you can now buy-rahakkeen hintaennuste nyt!

HAPPINESS paikallisiin valuuttoihin

you can now buy (HAPPINESS) -rahakkeen tokenomiikka

you can now buy (HAPPINESS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAPPINESS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”you can now buy (HAPPINESS)”

Paljonko you can now buy (HAPPINESS) on arvoltaan tänään?
HAPPINESS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAPPINESS-USD-parin nykyinen hinta?
HAPPINESS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on you can now buy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAPPINESS markkina-arvo on $ 192.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAPPINESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAPPINESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli HAPPINESS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAPPINESS saavutti ATH-hinnaksi 0.00202563 USD.
Mikä oli HAPPINESS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAPPINESS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HAPPINESS-rahakkeen treidausvolyymi?
HAPPINESS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HAPPINESS tänä vuonna korkeammalle?
HAPPINESS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAPPINESS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.