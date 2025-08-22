ynBNB MAX – hinta (YNBNBX)
ynBNB MAX (YNBNBX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $878.56. Viimeisen 24 tunnin aikana YNBNBX on vaihdellut alimmillaan $ 859.32 ja korkeimmillaan $ 888.58 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YNBNBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 911.42, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 509.98.
Lyhyen aikavälin tuloksissa YNBNBX on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.97% 24 tunnin aikana ja +0.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ynBNB MAX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YNBNBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.57K ja sen kokonaistarjonta on 30566.00548840626. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.85M.
Tämän päivän aikana ynBNB MAX – USD -hinta muuttui $ -8.6747476590421.
Viimeisten 30 päivän aikana ynBNB MAX – USD -hinnan muutos oli $ +106.0807607840.
Viimeisten 60 päivän aikana ynBNB MAX – USD -hinnan muutos oli $ +342.9017044320.
Viimeisten 90 päivän aikana ynBNB MAX – USD -hinnan muutos oli $ +193.8506440716321.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -8.6747476590421
|-0.97%
|30 päivää
|$ +106.0807607840
|+12.07%
|60 päivää
|$ +342.9017044320
|+39.03%
|90 päivää
|$ +193.8506440716321
|+28.31%
ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.
