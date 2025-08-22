Lisätietoja YNETH-rahakkeesta

YNETH-rahakkeen hintatiedot

YNETH-rahakkeen valkoinen paperi

YNETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YNETH-rahakkeen tokenomiikka

YNETH-rahakkeen hintaennuste

YieldNest Restaked ETH-logo

YieldNest Restaked ETH – hinta (YNETH)

Ei listattu

1YNETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,368.23
$4,368.23$4,368.23
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen YieldNest Restaked ETH (YNETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:31:42 (UTC+8)

YieldNest Restaked ETH (YNETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,273.92
$ 4,273.92$ 4,273.92
24 h:n matalin
$ 4,448.23
$ 4,448.23$ 4,448.23
24 h:n korkein

$ 4,273.92
$ 4,273.92$ 4,273.92

$ 4,448.23
$ 4,448.23$ 4,448.23

$ 4,892.64
$ 4,892.64$ 4,892.64

$ 1,432.9
$ 1,432.9$ 1,432.9

-0.04%

+0.09%

-7.77%

-7.77%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,368.23. Viimeisen 24 tunnin aikana YNETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,273.92 ja korkeimmillaan $ 4,448.23 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YNETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,892.64, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,432.9.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YNETH on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -7.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.53M
$ 23.53M$ 23.53M

--
----

$ 23.53M
$ 23.53M$ 23.53M

5.39K
5.39K 5.39K

5,386.615203470519
5,386.615203470519 5,386.615203470519

YieldNest Restaked ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YNETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.39K ja sen kokonaistarjonta on 5386.615203470519. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.53M.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana YieldNest Restaked ETH – USD -hinta muuttui $ +3.84.
Viimeisten 30 päivän aikana YieldNest Restaked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +583.9441127540.
Viimeisten 60 päivän aikana YieldNest Restaked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +3,876.8801322020.
Viimeisten 90 päivän aikana YieldNest Restaked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,739.989300010034.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +3.84+0.09%
30 päivää$ +583.9441127540+13.37%
60 päivää$ +3,876.8801322020+88.75%
90 päivää$ +1,739.989300010034+66.20%

Mikä on YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

YieldNest Restaked ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YieldNest Restaked ETH (YNETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YieldNest Restaked ETH (YNETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YieldNest Restaked ETH-rahakkeelle.

Tarkista YieldNest Restaked ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

YNETH paikallisiin valuuttoihin

YieldNest Restaked ETH (YNETH) -rahakkeen tokenomiikka

YieldNest Restaked ETH (YNETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YNETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”YieldNest Restaked ETH (YNETH)”

Paljonko YieldNest Restaked ETH (YNETH) on arvoltaan tänään?
YNETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,368.23 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YNETH-USD-parin nykyinen hinta?
YNETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,368.23. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on YieldNest Restaked ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YNETH markkina-arvo on $ 23.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YNETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YNETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.39K USD.
Mikä oli YNETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YNETH saavutti ATH-hinnaksi 4,892.64 USD.
Mikä oli YNETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YNETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,432.9 USD.
Mikä on YNETH-rahakkeen treidausvolyymi?
YNETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YNETH tänä vuonna korkeammalle?
YNETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YNETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
