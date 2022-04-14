Yield TRYB (YTRYB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Yield TRYB (YTRYB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Yield TRYB (YTRYB) -rahakkeen tiedot

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

Virallinen verkkosivusto:
https://www.balsafinance.com/ytryb

Yield TRYB (YTRYB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Yield TRYB (YTRYB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 123.41K
$ 123.41K
Kokonaistarjonta:
$ 3.60M
$ 3.60M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 3.60M
$ 3.60M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 123.41K
$ 123.41K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04239704
$ 0.04239704
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03222513
$ 0.03222513
Nykyinen hinta:
$ 0.03425163
$ 0.03425163

Yield TRYB (YTRYB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Yield TRYB (YTRYB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä YTRYB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YTRYB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät YTRYB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YTRYB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

YTRYB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne YTRYB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YTRYB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.