Lisätietoja ROAD-rahakkeesta

ROAD-rahakkeen hintatiedot

ROAD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ROAD-rahakkeen tokenomiikka

ROAD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Yellow Road-logo

Yellow Road – hinta (ROAD)

Ei listattu

1ROAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01004189
$0.01004189$0.01004189
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Yellow Road (ROAD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:39:47 (UTC+8)

Yellow Road (ROAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 21.94
$ 21.94$ 21.94

$ 0.00669036
$ 0.00669036$ 0.00669036

--

--

+2.64%

+2.64%

Yellow Road (ROAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01004189. Viimeisen 24 tunnin aikana ROAD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 21.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00669036.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROAD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +2.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yellow Road (ROAD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 35.43K
$ 35.43K$ 35.43K

--
----

$ 100.42K
$ 100.42K$ 100.42K

3.53M
3.53M 3.53M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Yellow Road-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.53M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.42K.

Yellow Road (ROAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Yellow Road – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Yellow Road – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014675599.
Viimeisten 60 päivän aikana Yellow Road – USD -hinnan muutos oli $ +0.0032708283.
Viimeisten 90 päivän aikana Yellow Road – USD -hinnan muutos oli $ +0.002064595251143236.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0014675599+14.61%
60 päivää$ +0.0032708283+32.57%
90 päivää$ +0.002064595251143236+25.88%

Mikä on Yellow Road (ROAD)

Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Yellow Road (ROAD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Yellow Road-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yellow Road (ROAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yellow Road (ROAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yellow Road-rahakkeelle.

Tarkista Yellow Road-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROAD paikallisiin valuuttoihin

Yellow Road (ROAD) -rahakkeen tokenomiikka

Yellow Road (ROAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yellow Road (ROAD)”

Paljonko Yellow Road (ROAD) on arvoltaan tänään?
ROAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01004189 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROAD-USD-parin nykyinen hinta?
ROAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01004189. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yellow Road-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROAD markkina-arvo on $ 35.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.53M USD.
Mikä oli ROAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROAD saavutti ATH-hinnaksi 21.94 USD.
Mikä oli ROAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00669036 USD.
Mikä on ROAD-rahakkeen treidausvolyymi?
ROAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROAD tänä vuonna korkeammalle?
ROAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:39:47 (UTC+8)

Yellow Road (ROAD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.