Lisätietoja YELPE-rahakkeesta

YELPE-rahakkeen hintatiedot

YELPE-rahakkeen valkoinen paperi

YELPE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YELPE-rahakkeen tokenomiikka

YELPE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Yellow Pepe-logo

Yellow Pepe – hinta (YELPE)

Ei listattu

1YELPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Yellow Pepe (YELPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:25:11 (UTC+8)

Yellow Pepe (YELPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00532182
$ 0.00532182$ 0.00532182

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-3.36%

-11.99%

-11.99%

Yellow Pepe (YELPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana YELPE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YELPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00532182, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YELPE on muuttunut -0.52% viimeisen tunnin aikana, -3.36% 24 tunnin aikana ja -11.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yellow Pepe (YELPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 35.73K
$ 35.73K$ 35.73K

--
----

$ 35.73K
$ 35.73K$ 35.73K

999.61M
999.61M 999.61M

999,607,234.518042
999,607,234.518042 999,607,234.518042

Yellow Pepe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YELPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.61M ja sen kokonaistarjonta on 999607234.518042. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.73K.

Yellow Pepe (YELPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Yellow Pepe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Yellow Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Yellow Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Yellow Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.36%
30 päivää$ 0-12.21%
60 päivää$ 0-9.60%
90 päivää$ 0--

Mikä on Yellow Pepe (YELPE)

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Yellow Pepe (YELPE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Yellow Pepe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yellow Pepe (YELPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yellow Pepe (YELPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yellow Pepe-rahakkeelle.

Tarkista Yellow Pepe-rahakkeen hintaennuste nyt!

YELPE paikallisiin valuuttoihin

Yellow Pepe (YELPE) -rahakkeen tokenomiikka

Yellow Pepe (YELPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YELPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yellow Pepe (YELPE)”

Paljonko Yellow Pepe (YELPE) on arvoltaan tänään?
YELPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YELPE-USD-parin nykyinen hinta?
YELPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yellow Pepe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YELPE markkina-arvo on $ 35.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YELPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YELPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.61M USD.
Mikä oli YELPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YELPE saavutti ATH-hinnaksi 0.00532182 USD.
Mikä oli YELPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YELPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on YELPE-rahakkeen treidausvolyymi?
YELPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YELPE tänä vuonna korkeammalle?
YELPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YELPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:25:11 (UTC+8)

Yellow Pepe (YELPE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.