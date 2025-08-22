Lisätietoja DUCKIES-rahakkeesta

Yellow Duckies-logo

Yellow Duckies – hinta (DUCKIES)

Ei listattu

1DUCKIES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0030236
+13.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Yellow Duckies (DUCKIES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:54:45 (UTC+8)

Yellow Duckies (DUCKIES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00267293
24 h:n matalin
$ 0.00321077
24 h:n korkein

$ 0.00267293
$ 0.00321077
$ 0.02708167
$ 0
-0.32%

+13.12%

+1.45%

+1.45%

Yellow Duckies (DUCKIES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0030236. Viimeisen 24 tunnin aikana DUCKIES on vaihdellut alimmillaan $ 0.00267293 ja korkeimmillaan $ 0.00321077 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUCKIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02708167, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUCKIES on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, +13.12% 24 tunnin aikana ja +1.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yellow Duckies (DUCKIES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 146.65K
--
$ 453.54K
48.50M
150,000,000.0
Yellow Duckies-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 146.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DUCKIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 48.50M ja sen kokonaistarjonta on 150000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 453.54K.

Yellow Duckies (DUCKIES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Yellow Duckies – USD -hinta muuttui $ +0.00035062.
Viimeisten 30 päivän aikana Yellow Duckies – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004472367.
Viimeisten 60 päivän aikana Yellow Duckies – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002178213.
Viimeisten 90 päivän aikana Yellow Duckies – USD -hinnan muutos oli $ -0.000422655969956723.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00035062+13.12%
30 päivää$ +0.0004472367+14.79%
60 päivää$ -0.0002178213-7.20%
90 päivää$ -0.000422655969956723-12.26%

Mikä on Yellow Duckies (DUCKIES)

Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Yellow Duckies (DUCKIES) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Yellow Duckies-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yellow Duckies (DUCKIES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yellow Duckies (DUCKIES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yellow Duckies-rahakkeelle.

Tarkista Yellow Duckies-rahakkeen hintaennuste nyt!

DUCKIES paikallisiin valuuttoihin

Yellow Duckies (DUCKIES) -rahakkeen tokenomiikka

Yellow Duckies (DUCKIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUCKIES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yellow Duckies (DUCKIES)”

Paljonko Yellow Duckies (DUCKIES) on arvoltaan tänään?
DUCKIES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0030236 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUCKIES-USD-parin nykyinen hinta?
DUCKIES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0030236. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yellow Duckies-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUCKIES markkina-arvo on $ 146.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUCKIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUCKIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 48.50M USD.
Mikä oli DUCKIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUCKIES saavutti ATH-hinnaksi 0.02708167 USD.
Mikä oli DUCKIES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUCKIES-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DUCKIES-rahakkeen treidausvolyymi?
DUCKIES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DUCKIES tänä vuonna korkeammalle?
DUCKIES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUCKIES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.