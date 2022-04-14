Yeet (YEET) -rahakkeen tokenomiikka
Yeet (YEET) -rahakkeen tiedot
Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs.
There are 3 different core products:
- Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing
- YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro
- Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users
$YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.
Yeet (YEET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Yeet (YEET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Yeet (YEET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Yeet (YEET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä YEET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YEET-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät YEET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YEET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.