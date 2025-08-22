Yeet – hinta (YEET)
-0.28%
-10.88%
+2.85%
+2.85%
Yeet (YEET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00250259. Viimeisen 24 tunnin aikana YEET on vaihdellut alimmillaan $ 0.00242786 ja korkeimmillaan $ 0.00282374 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YEET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02429735, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00161123.
Lyhyen aikavälin tuloksissa YEET on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -10.88% 24 tunnin aikana ja +2.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Yeet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YEET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 630.85M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.50M.
Tämän päivän aikana Yeet – USD -hinta muuttui $ -0.000305632295215423.
Viimeisten 30 päivän aikana Yeet – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004850552.
Viimeisten 60 päivän aikana Yeet – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011556722.
Viimeisten 90 päivän aikana Yeet – USD -hinnan muutos oli $ -0.000347718355441882.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000305632295215423
|-10.88%
|30 päivää
|$ -0.0004850552
|-19.38%
|60 päivää
|$ +0.0011556722
|+46.18%
|90 päivää
|$ -0.000347718355441882
|-12.19%
Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.
Yeet (YEET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YEET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
