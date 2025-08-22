Lisätietoja YAYSTONE-rahakkeesta

Yay StakeStone Ether-logo

Yay StakeStone Ether – hinta (YAYSTONE)

Ei listattu

1YAYSTONE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,466.25
$4,466.25$4,466.25
-0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:45:26 (UTC+8)

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,389.92
$ 4,389.92$ 4,389.92
24 h:n matalin
$ 4,503.05
$ 4,503.05$ 4,503.05
24 h:n korkein

$ 4,389.92
$ 4,389.92$ 4,389.92

$ 4,503.05
$ 4,503.05$ 4,503.05

$ 4,984.43
$ 4,984.43$ 4,984.43

$ 1,469.13
$ 1,469.13$ 1,469.13

-0.26%

-0.61%

-7.89%

-7.89%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,466.25. Viimeisen 24 tunnin aikana YAYSTONE on vaihdellut alimmillaan $ 4,389.92 ja korkeimmillaan $ 4,503.05 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YAYSTONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,984.43, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,469.13.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YAYSTONE on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -0.61% 24 tunnin aikana ja -7.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M

--
----

$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M

994.60
994.60 994.60

994.5967350194189
994.5967350194189 994.5967350194189

Yay StakeStone Ether-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YAYSTONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.60 ja sen kokonaistarjonta on 994.5967350194189. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.44M.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Yay StakeStone Ether – USD -hinta muuttui $ -27.802054696872.
Viimeisten 30 päivän aikana Yay StakeStone Ether – USD -hinnan muutos oli $ +654.7388512500.
Viimeisten 60 päivän aikana Yay StakeStone Ether – USD -hinnan muutos oli $ +4,123.1964442500.
Viimeisten 90 päivän aikana Yay StakeStone Ether – USD -hinnan muutos oli $ +1,802.6743338296437.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -27.802054696872-0.61%
30 päivää$ +654.7388512500+14.66%
60 päivää$ +4,123.1964442500+92.32%
90 päivää$ +1,802.6743338296437+67.68%

Mikä on Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Yay StakeStone Ether-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yay StakeStone Ether-rahakkeelle.

Tarkista Yay StakeStone Ether-rahakkeen hintaennuste nyt!

YAYSTONE paikallisiin valuuttoihin

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -rahakkeen tokenomiikka

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YAYSTONE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)”

Paljonko Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) on arvoltaan tänään?
YAYSTONE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,466.25 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YAYSTONE-USD-parin nykyinen hinta?
YAYSTONE -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,466.25. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yay StakeStone Ether-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YAYSTONE markkina-arvo on $ 4.44M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YAYSTONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YAYSTONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.60 USD.
Mikä oli YAYSTONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YAYSTONE saavutti ATH-hinnaksi 4,984.43 USD.
Mikä oli YAYSTONE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YAYSTONE-rahakkeen ATL-hinta oli 1,469.13 USD.
Mikä on YAYSTONE-rahakkeen treidausvolyymi?
YAYSTONE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YAYSTONE tänä vuonna korkeammalle?
YAYSTONE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YAYSTONE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

