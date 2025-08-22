Yann LeCoin – hinta (YANN)
--
--
-6.97%
-6.97%
Yann LeCoin (YANN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana YANN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YANN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00116108, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa YANN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Yann LeCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YANN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.32M ja sen kokonaistarjonta on 999321531.009981. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.23K.
Tämän päivän aikana Yann LeCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Yann LeCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Yann LeCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Yann LeCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-5.99%
|60 päivää
|$ 0
|+22.08%
|90 päivää
|$ 0
|--
Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career.
