Lisätietoja YAM-rahakkeesta

YAM-rahakkeen hintatiedot

YAM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YAM-rahakkeen tokenomiikka

YAM-rahakkeen hintaennuste

YAM-logo

YAM – hinta (YAM)

Ei listattu

1YAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.050975
+0.30%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen YAM (YAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:20:48 (UTC+8)

YAM (YAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04829238
24 h:n matalin
$ 0.050991
24 h:n korkein

$ 0.04829238
$ 0.050991
$ 41.4
$ 0.01749218
+0.01%

+0.34%

-0.49%

-0.49%

YAM (YAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.050975. Viimeisen 24 tunnin aikana YAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.04829238 ja korkeimmillaan $ 0.050991 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 41.4, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01749218.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YAM on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.34% 24 tunnin aikana ja -0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

YAM (YAM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 753.97K
--
$ 773.02K
14.79M
15,164,602.98056744
YAM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 753.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.79M ja sen kokonaistarjonta on 15164602.98056744. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 773.02K.

YAM (YAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana YAM – USD -hinta muuttui $ +0.000171.
Viimeisten 30 päivän aikana YAM – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025782594.
Viimeisten 60 päivän aikana YAM – USD -hinnan muutos oli $ +0.0213317274.
Viimeisten 90 päivän aikana YAM – USD -hinnan muutos oli $ +0.01511190309672599.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000171+0.34%
30 päivää$ +0.0025782594+5.06%
60 päivää$ +0.0213317274+41.85%
90 päivää$ +0.01511190309672599+42.14%

Mikä on YAM (YAM)

YAM (YAM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

YAM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YAM (YAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YAM (YAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YAM-rahakkeelle.

Tarkista YAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

YAM paikallisiin valuuttoihin

YAM (YAM) -rahakkeen tokenomiikka

YAM (YAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”YAM (YAM)”

Paljonko YAM (YAM) on arvoltaan tänään?
YAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.050975 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YAM-USD-parin nykyinen hinta?
YAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.050975. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on YAM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YAM markkina-arvo on $ 753.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.79M USD.
Mikä oli YAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YAM saavutti ATH-hinnaksi 41.4 USD.
Mikä oli YAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01749218 USD.
Mikä on YAM-rahakkeen treidausvolyymi?
YAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YAM tänä vuonna korkeammalle?
YAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
