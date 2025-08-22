Lisätietoja YDA-rahakkeesta

YDA-rahakkeen hintatiedot

YDA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YDA-rahakkeen tokenomiikka

YDA-rahakkeen hintaennuste

YadaCoin – hinta (YDA)

1YDA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00853756
-3.30%1D
Reaaliaikainen YadaCoin (YDA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:38:24 (UTC+8)

YadaCoin (YDA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00853589
24 h:n matalin
$ 0.00885338
24 h:n korkein

$ 0.00853589
$ 0.00885338
$ 0.056828
$ 0
-0.47%

-3.30%

+28.64%

+28.64%

YadaCoin (YDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00853756. Viimeisen 24 tunnin aikana YDA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00853589 ja korkeimmillaan $ 0.00885338 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.056828, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YDA on muuttunut -0.47% viimeisen tunnin aikana, -3.30% 24 tunnin aikana ja +28.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

YadaCoin (YDA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 149.21K
--
$ 179.29K
17.48M
21,000,000.0
YadaCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 149.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.48M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 179.29K.

YadaCoin (YDA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana YadaCoin – USD -hinta muuttui $ -0.000291780904484159.
Viimeisten 30 päivän aikana YadaCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005055772.
Viimeisten 60 päivän aikana YadaCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006537832.
Viimeisten 90 päivän aikana YadaCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.000087133677134886.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000291780904484159-3.30%
30 päivää$ +0.0005055772+5.92%
60 päivää$ -0.0006537832-7.65%
90 päivää$ -0.000087133677134886-1.01%

Mikä on YadaCoin (YDA)

YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.

YadaCoin (YDA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

YadaCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YadaCoin (YDA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YadaCoin (YDA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YadaCoin-rahakkeelle.

Tarkista YadaCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

YDA paikallisiin valuuttoihin

YadaCoin (YDA) -rahakkeen tokenomiikka

YadaCoin (YDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YDA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”YadaCoin (YDA)”

Paljonko YadaCoin (YDA) on arvoltaan tänään?
YDA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00853756 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YDA-USD-parin nykyinen hinta?
YDA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00853756. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on YadaCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YDA markkina-arvo on $ 149.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.48M USD.
Mikä oli YDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YDA saavutti ATH-hinnaksi 0.056828 USD.
Mikä oli YDA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YDA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on YDA-rahakkeen treidausvolyymi?
YDA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YDA tänä vuonna korkeammalle?
YDA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YDA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
YadaCoin (YDA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

