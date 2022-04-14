XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen tokenomiikka
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen tiedot
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem.
$XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand.
🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries.
🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem.
🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement.
How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion.
Meet the Team
XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä XYRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XYRA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät XYRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XYRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
XYRA-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne XYRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XYRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.